«Ростелеком» прокомментировал информацию о возможной утечке данных

Ряд СМИ пишут, что у «Ростелекома» произошла возможная утечка данных клиентов. Ранее госкомпания фиксировал инциденты в информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживающих интернет-ресурсы. Вероятно, именно у него и произошла утечка, сообщили в «Ростелекоме» корреспонденту ТАСС.

«В ответ на анонимные посты об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам «Ростелекома», компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика», – указали в сообщении.

Причем, госкомпания заверила, что уже «приняла меры по устранению выявленных угроз» и изучает опубликованную базу данных. По предварительной информации «Ростелекома», утечки особенно важных персональных данных не было.