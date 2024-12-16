Тюменские медики взяли на вооружение ИИ

В ряде медучреждений Тюменской области практикуется применение искусственного интеллекта в качестве инструмента поддержки принятия врачебных решений. Об этом сообщает региональный департамент информатизации.

«Уже сегодня большие возможности и перспективы для применения искусственного интеллекта в сегменте здравоохранения. ИИ-решения, которые используются в регионе, уже сейчас показывают свою эффективность», – отмечает директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

ИИ используется врачами для ранней диагностики и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С 2019 года в региональной медицинской информационной системе работает модель определения рисков сердечно-сосудистых осложнений. Система базируется на анализе 13 показателей здоровья человека. Исследуя данные медкарты, она формирует отчет с выявленным уровнем риска, точность программы достигает 97%. Ее внедрение позволило выявить пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.

В 2023 году регион приступил к внедрению системы прогнозной аналитики, оценивающей персональные риски развития заболеваний на основе данных врачебных осмотров, лабораторных и инструментальных исследований.

С ноября этого года технологии компьютерного зрения применяются для анализа медицинских снимков в 20 тюменских медучреждениях. Искусственный интеллект помогает врачам оценивать результаты флюорографии, маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной томографии органов грудной клетки, компьютерной томографии головного мозга.