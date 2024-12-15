Новые дороги в Тюмени и области: планы строительства на 2025-2026 годы

В Тюменской области в следующем году продолжится строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры, про этом объём ремонтов дорог сохранится на уровне текущего года, сообщают в Главном управлении строительства региона.

Идет планирование ремонта дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который придёт на смену нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Также в предстоящем году будет вестись строительство крупных объектов в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры».

Так, в региональный бюджет на 2025 год вошло строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к дороге Р-254 «Иртыш», подъезд к г. Тюмени. Будет вестись строительство улиц 1 и 2 очереди в планировочном районе «Комаровский». В рамках бюджета планируется провести реконструкцию автомобильной дороги Тобольск - Байгара - Первые Салы в Вагайском районе и ряде других объектов.

В следующем году продолжится строительство транспортной развязки на примыкании ул. С. Джанбровского к Московскому тракту. На строительной площадке новой развязки уже «растёт» первая опора будущего путепровода. Дорожники приступили к монтажу ливневой канализации, проложены первые 100 метров трубопровода. Параллельно идёт отсыпка будущих съездов и строительство первого из двух надземных пешеходных переходов.

В перспективе улица С. Джанбровского «перешагнёт» через магистраль и соединит районы перспективной застройки. Крупный объект планируется сдать в конце 2026 года, сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области.