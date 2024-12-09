Каток в форме сердца в Тюмени вызвал критику со стороны жителей

В прошлую пятницу, 6 декабря, в Тюмени состоялось официальное открытие большого катка «Сердце Тюмени». Однако ожидания горожан от проекта совсем не совпали с реальностью, передает издание «Nash Gorod».

«На скорую руку построили, все через одно место получилось. Все криво – неужели они не могли ровно столбы поставить? Стиль забора с лампочками «пьяный мастер». Как работу принимали?»– возмутились тюменцы.

На критику местный жителей оперативно отреагировал руководитель проекта каток «Сердце Тюмени» Александр Андросов, сообщает телеграм-канал «Джокер из медиа Тюмень».

«Понятно, дизайнер нарисовал идеальную картинку, но у нас на территории есть деревья, есть естественный рельеф, есть забор, которым огорожена стройка микрорайона, поэтому мы максимально адаптировались. Второе, мы круглыми сутками заливали каток, чтобы успеть к дате открытия. Третье, на прошлой неделе еще у нас была плюсовая температура, потому сердце не успели мы заморозить и не успели вморозить столбы, на которых бы можно было дать максимальную натяжку. Сейчас мы уже поправили его. Сегодня мы сверху заснимем и посмотрим, как это выглядит. Уверен, когда мы заморозим столбы, у нас будет красивое сердце, близкое к 3D-макету», – заверил Андросов.

Кроме того, Андросов опроверг информацию о том, что на каток потратили 165 млн рублей. По его словам, на реализацию проекта ушло гораздо меньше средств. Руководитель также подчеркнул, что финансирование полностью велось за счет частных инвестиций.