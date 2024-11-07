Тюменские аграрии собрали 1,7 млн тонн зерновых

Тюменские аграрии завершили уборочную кампанию этого года, собрав почти 1 миллион 698 тысяч тонн зерновых в первоначально оприходованном весе. Об этом сообщил глава Тюменской области Александр Моор.

«Урожай 2024 года полностью покрывает внутреннюю потребность региона в зерне. Несмотря на капризы природы и рекордный паводок, тюменские растениеводы добились высокой урожайности – 24,4 центнера с гектара. Это выше, чем в 2023 году», – отметил губернатор.

Ишимский район стал лидером региона по сбору зерновых – здесь собрали свыше 231 тысячи тонн. В Заводоуковском городском округе достигнута наивысшая урожайность – 35 центнеров с гектара.

Урожай овощей открытого грунта значительно выше, чем в прошлом году. По данным на 5 ноября, их валовый сбор в Тюменской области составил более 52,5 тысячи тонн при урожайности 495 центнеров с гектара.

В том числе тюменским аграриям удалось собрать практически рекордный урожай картофеля. По словам Александра Моора, он также больше, чем внутренняя потребность региона.

«Поздравляю тружеников села с отличными результатами. Наш агропромышленный комплекс производит всю основную сельхозпродукцию и демонстрирует в этом году хорошие темпы роста», – отметил губернатор.