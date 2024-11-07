Центр реконструктивной микрохирургии кисти начал работу в Тюмени

Первый Центр реконструктивной микрохирургии кисти открыли в Тюменской области. Его создали на базе Областной клинической больницы №2, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В специализированном Центре созданы все условия для проведения современных высокотехнологичных операций важных для возвращения к полноценной жизни, отметила директор Областной клинической больницы №2 Татьяна Клещевникова.

Центр оснащен собственной малой операционной со всем необходимым оборудованием. Высококвалифицированные специалисты прошли обучение в лучших клиниках России и стажировку за рубежом.

Чтобы попасть на консультацию и оперативное лечение в Центр реконструктивной микрохирургии кисти, пациенту необходимо только направление хирурга из поликлиники по месту жительства.

Также на базе Центра будет организовано обучение специалистов амбулаторного звена, экстренной службы и факультативные занятия для студентов Тюменского медицинского университета. Ведущие специалисты федеральных центров РФ будут проводить здесь мастер-классы.

«Мы нацелены на широкомасштабное развитие кистевой хирургии в нашем регионе, непрерывное обучение специалистов для дальнейшей успешной совместной работы на благо пациентов», – сообщил заведующий Центром реконструктивной микрохирургии кисти Владимир Малишевский.