В Тюмени обсудили меры профилактики социального сиротства

Всероссийская стажировочная площадка, организованная в рамках проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет», состоялась с 23 по 25 октября в Тюмени. Это вторая по счету стажировочная площадка, которая принимает специалистов социального профиля со всей страны на базе Областного центра профилактики и реабилитации. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Ключевыми темами обсуждения остаются выстраивание эффективной работы служб помощи и сопровождения семей с признаками асоциальных проявлений, создание эффективной системы поддержки семей. Ко второму потоку присоединились специалисты различных ведомств из Белгородской, Самарской, Свердловской и Омской областей, Республики Тыва, Якутии, Красноярского края и других регионов.

Они приняли участие в выездных сессиях, которые помогают лучше понять практические аспекты работы реабилитационных служб. Обменявшись опытом, участники приняли на вооружение эффективные практики реабилитации зависимых граждан и поддержки семейного благополучия.

Отметим, что проведение стажировочных площадок в регионе реализуется в рамках стратегической программы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Дети в семье» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и АНО «Центр развития социальных проектов», осуществляется при содействии губернатора Тюменской области и аппарата Уполномоченного по правам ребёнка области.