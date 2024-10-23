В школе на Ямале пострадал ребенок при стрельбе из пневматики

Ученик открыл стрельбу из пневматики в школе №9 на Ямале. Есть пострадавший, передает SHOT.

По информации канала, инцидент произошел накануне. Подросток пронес в учебное заведение оружие, которое не сработало на металлоискателях. На перемене школьник пошел в туалет с одноклассниками, где и устроил стрельбу. В итоге он попал в ногу одному из учеников. Ребенку оказали помощь на месте, ранение оказалось несерьезным.

Со стрелявшим школьником работают полицейские. Ранее он уже стоял на профилактическом учете.

Пистолет был мощностью до трех джоулей. В окружном департаменте образования сообщили, что оружием он не является. Именно поэтому пластмассовый корпус не обнаружили с помощью металлодетектора.