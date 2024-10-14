Тюменские власти поддержат развитие «Почты России» в регионе

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и «Почтой России» направлено на развитие сети и расширение комплекса услуг почтовой связи, а значит – на повышение качества жизни тюменцев и гостей региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил: «Одна из наших общих задач – это обновление и приведение в нормативное состояние отделений почтовой связи в Тюменской области, особенно в сельской местности и отдаленных населенных пунктах».

Также правительство региона и «Почта России» примут совместные меры, чтобы обеспечить отделений почтовой связи квалифицированными кадрами.

В рамках соглашения правительство Тюменской области планирует освободить региональное управление «Почты России» от налога на транспорт и имущество. Налоговые преференции будут действовать с 2024 по 2028 год.

Как отметил генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков, высвободившиеся средства будут направлены на модернизацию и техническое перевооружение городских почтовых отделений, а также обеспечение доступности почтовых услуг в регионе.

Так, уже запланирована модернизация нескольких городских отделений в Тюмени и Ялуторовске. 14 почтовых офисов с использованием быстровозводимых конструкций построят в сельских районах до конца текущего года.