В России ряд банков приостановили выдачу семейной ипотеки или ужесточили условия

Лимиты по семейной ипотеке почти исчерпаны. По состоянию на 26 сентября пять банков приостановили льготную программу — Сбер, Россельхозбанк, «Уралсиб», Почта Банк и Т-Банк. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные аналитического центра SaaS-платформы TYMY.

Известно, что из-за нехватки лимитов банки ужесточают выдачу семейной ипотеки, например, повышают первый взнос до 50%, оформляют ее только зарплатным клиентам или при использовании комбинированного варианта, когда часть средств берется на рыночных условиях. Эти ограничения помогут финансовым организациям еще некоторое время оперировать небольшими оставшимися лимитами и привлекать за счет них потенциальных клиентов.

«Сейчас банки стараются из оставшихся у них лимитов по семейной ипотеке выдать максимум, выбирая более надежные варианты заемщиков с высоким уровнем первоначального взноса, а также используя ее как привилегию для своих зарплатных клиентов», — добавила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Между тем, интерес к программе даже вырос — число обращений стало на 6% больше, чем в аналогичный период августа.

Ранее стало известно, что семейная ипотека в банках России может остановиться до конца года.