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​«Аэроэкспрессы» перестанут ходить от Киевского вокзала до Внуково

Россиян с Киевского вокзала до аэропорта Внуково будет перевозить ЦППК

​«Аэроэкспрессы» перестанут ходить от Киевского вокзала до Внуково
Фото: «Аэроэкспресс» / t.me

В Москве с 1 августа уехать с Киевского вокзала до аэропорта Внуково можно будет на Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). «Аэроэкспрессы» больше не будут ходить по этому маршруту, сообщает компания в своем телеграм-канале.

«С 1 августа «Аэроэкспресс» завершает оперирование на маршруте «Киевский вокзал ‒ аэропорт Внуково». Железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будет сохранено: маршрут будет обслуживаться силами Центральной пригородной пассажирской компании», ‒ говорится в сообщении.

Пассажиры, которые уже купили билеты на «Аэроэкспресс» для поездки по этому маршруту в период с 1 августа, смогут сдать их. Для этого нужно заполнить форму обратной связи на сайте компании.


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Сегодня в 12:40, просмотров: 74, комментариев: 0
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