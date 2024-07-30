Россиян с Киевского вокзала до аэропорта Внуково будет перевозить ЦППК

В Москве с 1 августа уехать с Киевского вокзала до аэропорта Внуково можно будет на Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). «Аэроэкспрессы» больше не будут ходить по этому маршруту, сообщает компания в своем телеграм-канале.

«С 1 августа «Аэроэкспресс» завершает оперирование на маршруте «Киевский вокзал ‒ аэропорт Внуково». Железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будет сохранено: маршрут будет обслуживаться силами Центральной пригородной пассажирской компании», ‒ говорится в сообщении.

Пассажиры, которые уже купили билеты на «Аэроэкспресс» для поездки по этому маршруту в период с 1 августа, смогут сдать их. Для этого нужно заполнить форму обратной связи на сайте компании.