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​В России всем судебным приставам разрешили применять силу и оружие

В ГД приняли закон, разрешающий приставам применять силу, спецсредства и оружие

​В России всем судебным приставам разрешили применять силу и оружие
Фото: ФССП России / vk.com

На пленарном заседании в Государственной Думе приняли законопроект, позволяющий всем приставам применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. Также они смогут использовать аудио-, фото- и видеоустройства для записи преступлений и правонарушений, сообщает ТАСС,

«Документ был внесен в Думу правительством в апреле, в первом чтении депутаты приняли его в мае. Закон «Об органах принудительного исполнения РФ» дополняется нормами о том, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в нескольких установленных законом случаев. При этом они будут обязаны проходить спецподготовку и периодическую (не реже раза в год) проверку на пригодность к таким действиям», – говорится в сообщении.

Однако, такими нормами смогут воспользоваться только судебные приставы. Они обязаны предупредить о намерениях применить силу, оружие и спецсредства, и предоставить гражданам время для выполнения требований.

«Приставы также должны обеспечить оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения. Устанавливается, что обо всех случаях применения силы, спецсредств и оружия пристав обязан немедленно сообщить непосредственному руководителю и в течение суток представить соответствующий рапорт. При этом в случае причинения гражданину ранения или в случае его смерти уведомление также в течение 24 часов должно быть направлено прокурору», – добавили в сообщении.

При это приставы не будут нести ответственность за вред, который причинили гражданам, если сила применялась на законных основаниях.

В число спецсредств и оружия входят: резиновые палки, наручники, аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, и электрошоковые устройства.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 125, комментариев: 0
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