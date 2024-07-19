Почти 6 тысяч человек погибли в ДТП за полгода в России

ГИБДД обнародовала данные об аварийности на российских дорогах за первые шесть месяцев 2024 года. За этот период в России произошло 56,3 тысячи ДТП с пострадавшими или погибшими, что на 0,9% меньше, чем в прошлом году. Количество погибших увеличилось на 0,4% и составило 5,9 тысячи человек, тогда как число раненых снизилось на 2% - до 70,4 тысячи.

Лидерами по росту аварийности стали Ненецкий автономный округ (+57,1%), Камчатка (+30,2%) и Псковская область (+25,2%). Наибольшее снижение числа ДТП зафиксировано в Брянской области (-33,1%) и Карачаево-Черкесии (-21,8%).

Согласно отчету ГИБДД, за полгода количество ДТП, совершенных водителями мопедов и аналогичных транспортных средств, увеличилось на 26,9%, а число погибших в этих авариях выросло на 47,9%. Также заметно возросло число ДТП, совершенных молодыми водителями до 18 лет, — от 55% до 78% в зависимости от возрастной группы.

Общее количество аварий с участием детей увеличилось на 6,6%, достигнув 7,9 тысячи случаев. Из них более тысячи ДТП произошли с участием детей, управлявших различными механическими транспортными средствами: в 795 случаях дети управляли мототранспортом, мопедами или электросамокатами, а в 699 — велосипедами. Также зафиксирован рост числа опрокидываний автомобилей на 20,8%, наездов на животных на 14,9% и наездов на стоящие автомобили на 7,2%.