Cемья Шубиных из Викуловского района победила на фестивале ГТО

Областной фестиваль Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд прошел в Тюмени. Большой спортивный праздник был посвящен 10-летию ВФСК ГТО и Всероссийскому марафону «Земля спорта» и стал одним из ярчайших событий в рамках Года семьи.

Около ста участников из муниципалитетов Тюменской области в течение двух дней соревновались в выполнении нормативов ГТО на площадках Легкоатлетического манежа и спортивного центра «Олимпия».

В общем зачете фестиваля первое место заняла семья Шубиных из Викуловского района, на втором месте – семья Васильевых из Нижнетавдинского района, третье место у семьи Садыковых из Тюменского района. Также определили победителей личного первенства в возрастных категориях, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

В рамках Всероссийского марафона «Земля спорта» прошли разминка перед началом состязаний и семейная эстафета. Разминку для участников провела Екатерина Баращук – мастер спорта России по скалолазанию, чемпионка Европы, победительница и призер первенства мира, обладательница Кубка России.

В конце августа семейная команда-победитель областного фестиваля отправится в город Томск, чтобы представить Тюменскую область на Всероссийских семейных соревнованиях ГТО.