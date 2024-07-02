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​Самые спортивные семьи Тюменской области собрались на фестивале ГТО

Cемья Шубиных из Викуловского района победила на фестивале ГТО

​Самые спортивные семьи Тюменской области собрались на фестивале ГТО
Фото: admtyumen.ru

Областной фестиваль Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд прошел в Тюмени. Большой спортивный праздник был посвящен 10-летию ВФСК ГТО и Всероссийскому марафону «Земля спорта» и стал одним из ярчайших событий в рамках Года семьи.

Около ста участников из муниципалитетов Тюменской области в течение двух дней соревновались в выполнении нормативов ГТО на площадках Легкоатлетического манежа и спортивного центра «Олимпия».

В общем зачете фестиваля первое место заняла семья Шубиных из Викуловского района, на втором месте – семья Васильевых из Нижнетавдинского района, третье место у семьи Садыковых из Тюменского района. Также определили победителей личного первенства в возрастных категориях, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

В рамках Всероссийского марафона «Земля спорта» прошли разминка перед началом состязаний и семейная эстафета. Разминку для участников провела Екатерина Баращук – мастер спорта России по скалолазанию, чемпионка Европы, победительница и призер первенства мира, обладательница Кубка России.

В конце августа семейная команда-победитель областного фестиваля отправится в город Томск, чтобы представить Тюменскую область на Всероссийских семейных соревнованиях ГТО.


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Сегодня в 19:01, просмотров: 89, комментариев: 0
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