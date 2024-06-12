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​Комплексное развитие территорий в Тюменской области оценили сенаторы

В Тюмени прошло выездное совещание Комитета Совета Федерации РФ

​Комплексное развитие территорий в Тюменской области оценили сенаторы
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени прошло выездное совещание Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Сенаторы оценили опыт реализации в регионе решений о комплексном развитии территорий, а также ознакомились с предложениями тюменских строителей о совершенствовании механизмов строительства социальных объектов в рамках КРТ.

На данный момент в Тюменской области реализуется 27 проектов с использованием механизма КРТ. Площадь застройки охватывает территорию площадью более 397 гектаров. Благодаря КРТ из аварийного жилья уже переселены свыше 1 380 человек. В общей сложности планируется возвести 3,6 миллиона квадратных метров современного комфортного жилья.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко высоко оценил деятельность по КРТ в регионе: «Тюменская область и город Тюмень – лидеры по комплексному развитию территорий. То, что мы увидели, впечатляет. Территория, которая отводится под КРТ, правильно застраивается. Мы разговаривали с людьми, которые там живут. Мы посмотрели благоустроенные дворы. Есть возможность жить комфортно и безопасно. Это очень важно».


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Сегодня в 11:07, просмотров: 91, комментариев: 0
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