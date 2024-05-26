16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,7026   EUR  97,0954  

Новости

Больше новостей
Надо ли запретить в России ношение никабов, балаклав и любой одежды, скрывающей лицо в целях безопасности, как предлагает Госдума?
Комментировать
0
Надо ли вводить уроки целомудрия в школе?

Да, вместе с уроками сексологии 11.6%

Да, без сексологии 8%

Нет, нужна только сексология 20.5%

Не нужно ни того, ни другого 50%

Не знаю 9.8%

Всего голосов: 112

Комментировать
0
Надо ли вводить штрафы родителям за курение детей?

Да 45.4%

Нет 52.6%

Не знаю 2.1%

Всего голосов: 97

Комментировать
0
Больше опросов

​У большинства аттракционов в России истек срок эксплуатации

Более 80% аттракционов в России не должны использоваться

​У большинства аттракционов в России истек срок эксплуатации
Фото: ru.freepik.com

Большинство аттракционов в России опасны: у них истек срок эксплуатации, сообщает Газета.ru со ссылкой на собственных экспертов. При этом издание отмечает, что официальной статистики по несчастным случаям на них нет.

Эта сфера требует серьезного обновления не только аттракционов, но и нормативной документации, уверен начальник коммерческого отдела ООО «Диагностика» Дмитрий Бацаев. В существующей документации учтены не все факторы, влияющие на безопасность, рассказал он в интервью «Авторадио».

«Большой вопрос, что делать с аттракционами, которые в эксплуатации находятся уже не первый год. Может быть, имеет смысл как-то ограничить возможность продления срока службы аттракционов? Сейчас закончен по документам срок возможной эксплуатации, но есть возможность пролонгировать срок службы отдельным заключением, — отметил эксперт. — Плюс нельзя отбрасывать в сторону зачастую халатное отношение эксплуатантов самих аттракционов, которые привыкли к фиктивным проверкам, которые не хотят выполнять требования всех нормативных документов и ГОСТов. Поэтому необходимо, в том числе, чтобы органы власти, органы надзора проводили какую-то обучающую политику для того, чтобы все-таки как-то тот или иной вопрос решить».

Сильно превысили срок службы советские аттракционы: они повсеместно выводятся в эксплуатации, но в некоторых регионах продолжают работать из-за того, что организаторы не в состоянии купить новые.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:15, просмотров: 20, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В регионах России могут ограничить продажу маленьких квартир 674
  2. ​Югорчане оценят качество уборки снега в городах и посёлках 382
  3. ​Последние звонки для сургутских выпускников отзвенели 292
  4. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 273
  5. ​Льготная ипотека закончится летом 249
  6. ​Прогноз ВТБ: Ключевая ставка Центробанка останется на уровне 16% 206
  7. ​Госдума хочет запретить «спрятанные лица» 205
  8. ​В Сургуте стартовали городские субботники 202
  9. ​Госдума: Жильцы должны платить коммуналку не более 15% дохода 195
  10. ​Само пройдет? Из ОМС исключили два важнейших препарата от рака 120
  1. ​Сургутские власти возьмутся за ремонт «газпромовской свечки» 2191
  2. ​Уютная среда убежала от дикарей 2144
  3. ​Крыльцо мэрии Сургута отремонтируют за 20 млн рублей 2032
  4. ​Экс-мэр Сургута Андрей Филатов занял должность в Фонде развития Югры 1601
  5. ​Red Wings упрощает путешествия из ХМАО 1600
  6. ​В отставку ушел ветеран госслужбы Югры Александр Скурихин. Куда он переходит, и что будет с департаментом внутренней политики 1566
  7. «Выходцы из Молодежного парламента работают и правительстве, и в думе Югры, и в местных органах власти» 1490
  8. ​Жизнь и работа Ивана Захарова достойна экранизации не только в документальном, но и игровом кино 1476
  9. ​В павильоне «Рабочий и колхозница» в Москве был презентован восьмитомник «Академической истории Югры» 1466
  10. ​В каких странах жители Югры провели майские праздники? 1408
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 14842
  2. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 6472
  3. ​Экс-мэр Сургута стал советником Комаровой 6373
  4. ​17-летний вартовчанин подозревается в убийстве мужчины 6268
  5. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 5846
  6. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 5840
  7. ​Чье имя всуе 5669
  8. Однако начиналось всё с маслобойки… 5365
  9. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 5257
  10. ​Горит Киртбая // ФОТОФАКТ 4644

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика