Всероссийский конкурс «Большая перемена» начинается в регионах страны

Всем — на «Большую перемену»: всероссийский конкурс с этим названием стартовал в регионах России. Мероприятие проводят с 2020 года в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Это флагманский проект Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и самым масштабным конкурсом для школьников и студентов среднего профессионального образования в России.

С каждым годом проект собирает все более обучающихся среднего общего и среднего профессионального образования. В 2023 году в конкурсе участвовали более трех миллионов школьников, которые учатся в 5-10 классах, а также студентов, обучающихся как в России, так и за рубежом, и педагогов-наставников.

В нынешнем сезоне участие могут принять также школьники 1-4 классов вместе с родными и близкими.