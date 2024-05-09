Возведение домостроительного комбината началось в Тюмени. В районе Велижанского тракта строится производственный комплекс площадью 37 тысяч «квадратов», который будет выпускать домокомплекты для сборки многоэтажек. Собственное производство позволит снизить себестоимость жилья.

Как сообщают в региональном Инвестиционном агентстве, тюменский девелопер ГК «ТИС» вложит в проект два миллиарда рублей. Финансирование планируется за счет собственных средств, частично с привлечением кредитных.

Комбинат будет включать пять производственных цехов, склад готовой продукции и административно-бытовой комплекс. Планируется создание 470 рабочих мест.

Решением регионального правительства инвестпроекту присвоен статус масштабного. Для его реализации застройщику предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов. Инвестиционное агентство Тюменской области оказывает содействие в подведении инженерных сетей к планируемому объекту.

На сегодняшний день инвестор осуществляет разработку проектной документации. Идут работы по подведению инженерной инфраструктуры и начата отсыпка земельного участка. Ориентировочный срок запуска объекта запланирован на 4 квартал 2027 года.