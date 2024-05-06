Тюменские хлеборобы засеяли 1300 гектаров ячменя, гороха и овса

В Тюменской области приступили к севу зерновых и зернобобовых культур, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Тюменские хозяйства трудятся в полях вторую неделю. Несмотря на холодную и ветреную погоду, аграрии работают оперативно. Хлеборобы уже засеяли 1300 гектаров ячменя, гороха и овса – семена этих культур первыми отправляются в землю.

В Исетском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах и Заводоуковском городском округе появились площади с яровыми культурами. К середине мая аграрии планируют к посеву «королеву» злаков – яровую пшеницу.

Сельскохозяйственные предприятия во всех районах Тюменской области уже на 85 процентов завершили ранне-весеннее боронование. В Тюменском районе и Заводоуковском городском округе посеяли 96 гектаров овощей. В Исетском районе и Заводоуковском городском округе посеяли 600 гектаров технических культур. В регионе на 28 тысяч гектаров земель внесли минеральные удобрения, а 48 процентов семян прошли обеззараживание.

Как сообщают в региональном департаменте АПК, в этом году в Тюменской области планируется засеять почти 732 000 гектаров зерновыми и зернобобовыми культурами, более 31 000 гектаров – техническими культурами. Также в открытом грунте высадят более 7700 гектаров картофеля и около 1000 гектаров различных овощей.