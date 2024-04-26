Правительство РФ продлили выплату по 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

В России продлили выплату по 450 тысяч рублей многодетным семьям для погашения ипотеки. Программа выплат будет действовать до 2031 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Сейчас семьи с тремя детьми и более могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. Теперь мы продлеваем такую меру еще на семь лет — для тех, у кого третий и последующий ребенок родятся до 31 декабря 2030 года», — сказал председатель правительства.

Михаил Мишустин добавил, что в текущем году на эти цели потребуется около 50 миллиардов рублей, а всего — более 600 миллиардов рублей.