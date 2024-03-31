Отпуска и премии больше всего радуют работающих россиян

Больше всего работающих россиян радуют отпуска, премии и смена руководства. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие 1600 россиян из разных регионов страны. Они рассказали о самых запоминающихся моментах на работе.

«По 8% россиян лучшими моментами на работе назвали день перед отпуском и день выплаты премий. Еще для 8% россиян каждый день на работе — лучший. 7% за год больше всего запомнились корпоративные мероприятия. 6% лучшим днем на работе считают день завершения проекта», - говорится в сообщении.

Для 4% респондентов лучшим стал день, когда были достигнуты высокие показатели в работе. Еще для 4% — день получения благодарности. Увеличение зарплаты и повышение в должности запомнились 3 и 2% опрошенных соответственно. При этом 26% россиян заявили, что у них не было запоминающихся дней в прошедшем году.

Интересно, что мужчины чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов. Женщины — достижению высоких показателей и корпоративам.