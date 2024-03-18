40 производителей приняли участие в ярмарках «Тюменская весна. Всей семьей»

40 производителей со всей области приняли участие в ярмарках «Тюменская весна. Всей семьей». Среди них сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, а также личные подсобные хозяйства граждан.

Как сообщают в региональном департаменте агропромышленного комплекса, в общей сложности на ярмарках тюменцы и гости города приобрели 9 тонн продовольственной продукции. Торговые ряды с широким ассортиментом раскинулись на 15 площадках гастрономического фестиваля.

Тюменские производители радовали покупателей изобилием свежей продукции: мяса разных видов, молочной продукции, меда, рыбы и т.д. В ТОП продуктов на масленичной неделе попали блины, особенно нравились гостям ярмарок блины со сладкой начинкой – творогом, вишней и яблоками. Популярностью также пользовались рыбная продукция, сыры, масло сливочное, мед, яйцо, копчения, конфеты, отметили организаторы. Всю продукцию можно было рассмотреть и попробовать на вкус.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор Департамента АПК Владимир Чейметов отметил: «Удивить тюменцев достаточно сложно, потому что очень много наши товаропроизводители производят хорошей продукции. И мы, конечно же, постарались собрать разную продукцию на ярмарках».