В поселке Винзили построят стационар психиатрической больницы

В поселке Винзили Тюменского района построят здание стационарного отделения Областной клинической психиатрической больницы. Со специализированным застройщиком «Завод ЖБИ-3» заключен контракт на строительство «под ключ», сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

До конца текущего года застройщик подготовит проект здания, которое будет находиться по адресу ул. Сосновая, 19, и после получения положительного заключения государственной экспертизы проекта начнёт строительство объекта. На первый квартал 2026 года запланирован ввод стационара в эксплуатацию.

В здании площадью около 2,6 тыс. кв. метров будут располагаться отделение психосоциальной реабилитации и психотерапевтическое отделение.

Застройщику дано медико-техническое задание на проектирование здания. По нему в стационаре будут размещены:44 палаты для пациентов, 22 из которых оборудуют для удобства лиц с ограниченными возможностями, 5 кабинетов приёма врачей, отдельные кабинеты релакс-терапии, арт-терапии, кинотерапии и трудовой терапии, тренажёрный зал и зал лечебной физкультуры, процедурный и физиотерапевтический кабинеты, кабинет функциональной диагностики, буфет, помещения для персонала и др. вспомогательные помещения.

Строительство нового корпуса Областной клинической психиатрической больницы повысит качество оказания своевременной специализированной медицинской помощи населению Тюменской области, отмечают в региональном департаменте здравоохранения.