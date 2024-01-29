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Ассортимент дешевых лекарств в аптеках сократился вдвое за три года

В российских аптеках за три года стало вдвое меньше дешевых лекарств

Ассортимент дешевых лекарств в аптеках сократился вдвое за три года
Фото: ru.freepik.com

Ассортимент дешевых лекарств в российских аптеках сократился за прошлый год на 24%, за последние три года - вдвое. Эксперты объясняют это тем, что потребители переходят на более современные и, соответственно, дорогие препараты, пишет РБК со ссылкой на подсчеты отраслевой аналитической компании DSM Group.

Наибольшее сокращение в прошлом году продемонстрировала ценовая категория самых дешевых препаратов — стоимостью до 100 руб. за упаковку. Их ассортимент сократился с 5,7 тыс. торговых позиций в 2022 году до 4,6 тыс. в 2023-м. По оценке экспертов, ассортимент дешевых лекарств сокращается как минимум последние три года. Еще в 2020 году насчитывалось 8,8 тыс. торговых позиций - почти в два раза больше, чем по итогам 2023-го.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объясняет сокращение тем, что потребители переходят на более современные и дорогие лекарства. Например, вместо активированного угля покупают абсорбенты типа «Смекты», вместо анальгина — ибупрофен, которые относятся к другим ценовым категориям.

Еще один фактор — сдерживание цен, считает Сергей Шуляк. Более 30% всех лекарств входят в категорию жизненно важных препаратов, стоимость которых регулируется государством. Однако формула для расчета цен на эти препараты не менялась более десяти лет, в то время как затраты на их производство значительно выросли. Это приводит к нерентабельности для производителей многих лекарств, даже при наличии спроса на них, что также влияет на сокращение ассортимента.


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Сегодня в 13:14, просмотров: 78, комментариев: 0
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