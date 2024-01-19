Стенд Тюменской области на выставке «Россия» посетил министр Максут Шадаев

Тюменская область представила свои ИТ-достижения и проекты цифровой трансформации региона на международной выставке-форуме «Россия». 17 января на выставке прошел «День цифровизации», посвященный отечественным разработкам в сфере ИКТ и цифровой трансформации. Стенд Тюменской области посетил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Тюменские разработки сегодня успешно применяются за ее пределами. Так, на выставке была представлена единая медицинская информационная система. Разработанная в регионе, она является одной из наиболее функционально развитых в России.

База для построения региональной интеллектуальной транспортной системы – еще одна разработка тюменской отрасли информатизации. Использование подсистемы диспетчерского управления транспортом служб содержания дорог позволило в 3 раза сократить время на сбор информации о состоянии дорог, в 8 раз увеличить оперативность выявления опасных участков.

Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) растиражирована на 54 субъекта РФ и входит в национальный фонд алгоритмов и программ. Благодаря внедрениюцифрового решения в два раз сократились сроки предоставления услуг в сфере градостроительства.

«Тюменская область по праву считается регионом с высоким уровнем цифровизации. "Цифровая зрелость" ключевых отраслей экономики и социальной сферы в регионе по итогам 2023 года составила более 85 %. Также Тюменская область входит в лидирующую группу субъектов по индексу ИИ-зрелости», – отметил директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.