«Транснефть – Сибирь» внедрила автоматизированную систему мониторинга состояния электрохимической защиты объектов магистральных нефтепроводов

«Транснефть – Сибирь» внедрила автоматизированную систему мониторинга состояния электрохимической защиты (АСМ ЭХЗ) объектов магистральных нефтепроводов (МН).

Автоматизированная система мониторинга позволяет в круглосуточном режиме отслеживать информацию о защищенности МН, дистанционно проводить диагностирование состояния работы средств ЭХЗ, в режиме реального времени выявлять возможные причины отклонений параметров работы и реагировать на изменения защитного потенциала трубопровода «труба-земля». Кроме того, в автоматическом режиме формируется и обеспечивается рассылка отчетности о параметрах работы средств ЭХЗ.

Внедрение данной системы мониторинга позволило предприятию оптимизировать затраты ресурсной базы на обслуживание объектов МН. До введения АСМ ЭХЗ персонал структурных подразделений компании выполнял объезд средств ЭХЗ на линейной части МН с периодичностью два раза в месяц. С вводом в эксплуатацию данной системы количество выездов бригад сократится до 2 раз в год.

Система мониторинга включает комплекс оборудования, которое позволяет передавать информацию в единую систему диспетчерского управления. В автоматизированную систему мониторинга электрохимической защиты выведены сигналы от 1263 систем ЭХЗ. При реализации данной системы применено оборудование отечественного производства.

Проект оснащения автоматизированной системой мониторинга состояния электрохимической защиты объектов МН реализован во всех управлениях магистральных нефтепроводов компании.