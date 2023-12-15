Александр Моор получил благодарственное письмо от президента России

Благодарность за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ объявил губернатору Тюменской области Александру Моору президент России Владимир Путин. 14 декабря полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на торжественной церемонии в Тюменской областной думе вручил благодарственное письмо главе региона.

Помимо высоких результатов, достигнутых в сфере развития строительной отрасли и ЖКХ, Тюменская область вышла на высокие показатели и в других отраслях. Так, индекс промышленного производства в регионе по итогам десяти месяцев текущего года составил более 110 процентов. Тюменская область входит в число лидеров по росту реальной заработной платы, по этому показателю рост составил 112 процентов.

Регион занимает лидирующие позиции в реализации госпрограмм развития здравоохранения, выполнив на сто процентов все запланированные показатели по программе модернизации первичного медицинского звена. «Это говорит о хорошей слаженной работе», – отметил полпред.

На заседании областной думы депутаты заслушали доклад об исполнении бюджета Тюменской области за девять месяцев 2023 года. Положительная динамика исполнения бюджета и поступления доходов позволит выполнить все социальные обязательства перед гражданами на сто процентов, считает спикер регионального законодательного собрания Фуат Сайфитдинов.