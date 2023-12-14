Тюменские волонтеры 55+ присоединились к благотворительной акции «Серебряная елка»

Тюменские волонтеры 55+ присоединились к федеральной благотворительной акции «Серебряная елка». Инициатива Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации и Благотворительного фонда «Старшее поколение» соответствует основным направлениям национального проекта «Демография».

С 1 декабря волонтеры ежедневно проводят спецрейды и передают пожилым людям новогодние подарки. Добровольцы-аниматоры, перевоплотившись в Деда Мороза и Снегурочку, собирают подарочные наборы и отправляются поздравлять адресатов с наступающим Новым годом.

Пожилые люди могут рассказать о своих желаниях, позвонив по телефону в Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации и оставив заявку.

Любой тюменец может исполнить заветную мечту «серебряных» горожан. Принять участие в акции могут также компании и предприятия города. Для этого необходимо позвонить по номеру 8(3452)51-77-05 и договориться с координаторами о времени передачи подарка либо передать подарок в пункт приема в назначенное время. Узнать, о чем мечтают бабушки и дедушки, можно на официальном сайте проекта в разделе «проекты и акции».

Более 100 бабушек и дедушек уже получили новогодние подарки. Акция «Серебряная елка» продлится до 15 января 2024 года.