Одним из ярко выраженных туристических трендов 2023 года стал отдых в горах — мобильный трафик в этих локациях вырос на 25%. У любителей активного зимнего отдыха из Югры в число самых популярных курортов попали не только Красная Поляна и Роза Хутор, но и Шерегеш в Кемеровской области, Абзаково в Башкирии. В общей сложности югорчане прокачали на этих горных склонах более 6 миллионов МБ. Такого объема данных хватит, чтобы сделать и переслать друзьям более 1 миллиона фото с великолепными горными пейзажами. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенного мобильного интернет-трафика абонентов.

Красная Поляна удерживает звание самого популярного круглогодичного горного курорта. По итогам 11 месяцев 2023 года, мобильных трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо москвичей и петербуржцев, чаще остальных тут отдыхают жители Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии.

Шерегеш в этом году поднялся на второе место по популярности, обогнав еще один известный сочинский курорт — Розу Хутор. В сравнении с 2022 годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет-трафика. Локация пользуется особой популярностью у жителей соседней Новосибирской области и Югры.

Мобильный трафик на Розе Хутор, замкнувшей тройку лидеров, вырос на 13%. Этот курорт в основном посещают туристы из тех же регионов, что и Красную Поляну. В топ-5 популярных горных курортов также вошли Домбай и горнолыжный центр Южного Урала Банное, где пользователи активнее выходили в сеть на 24% и 31% соответственно.

В целом уровень потребления мобильного интернета на наиболее востребованных горных локациях вырос на четверть год к году. На фоне возрастающего объема трафика специалисты МегаФона провели модернизацию сети к началу зимнего сезона.

Новое телеком-оборудование в этом году также установили на горнолыжном курорте Большой Вудъявр (Мурманская область), а в популярном у любителей трекинга урочище Джилы-Су — на отметке 3800 метров над уровнем моря. На сегодняшний день это самая высокостоящая базовая станция МегаФона из всех действующих. Кроме того, в Кабардино-Балкарии впервые появился скоростной интернет в Долине нарзанов.

По данным МегаФона, отдых в горах в основном предпочитают мужчины, они потребляют 60% от всего мобильного трафика в сети в этих локациях. Чаще всего горные курорты посещают россияне 36-45 лет (около 37% от всех туристов). Также активный отдых на высоте предпочитают абоненты группы 46+ (32%) и 26-35 лет (25%).