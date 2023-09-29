Тюменские нефтепроводчики подвели итоги первого тура научно-технической конференции молодежи

Тюменские нефтепроводчики подвели итоги первого тура IV (XVI) Международной научно-технической конференции молодежи и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Конкурс, призванный развивать профессиональные компетенции и творческий потенциал молодых специалистов АО «Транснефть – Сибирь», мотивировать их на решение производственных задач, проходил в г. Тюмени.

Молодые специалисты предприятия демонстрировали производственные наработки, их новизну, эффективность и востребованность в современных условиях эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

На рассмотрение экспертного жюри, в состав которого вошли руководство и главные специалисты предприятия, а также представители Тюменского индустриального университета (ТИУ), было представлено 58 работ. Доклады конкурсантов разделились на восемь секций по основным направлениям деятельности организаций системы российской нефтетранспортной компании. Наибольшее число работ – 14 докладов – было представлено в секции «Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов». Кроме того, в конференции принимали участие студенты ТИУ, которые представили 10 работ. Будущие специалисты проходят обучение в отраслевом вузе по направлению предприятия и уже с первых курсов активно участвуют в корпоративном конкурсе. Вскоре они пополнят ряды сотрудников компании.

Высокую оценку жюри получила работа электромонтера базы производственного обслуживания Урайского УМН Ксении Деликатной, которая предложила для реализации цифровую программу по контролю и учету средств индивидуальной защиты, применяемых при работе с электроустановками. «Я предлагаю создать единую оперативную базу данных, позволяющую видеть полную картину применяемых средств, и исключить возможное использование СИЗ с истекшим сроком годности за счет системы оповещения», – отметила она.

Члены жюри отметили высокий потенциал участников, актуальность и новизну разработок, возможности их реализации в условиях действующей на предприятии программы импортозамещения.

«Мы ждём от молодёжи новых идей, инновационных разработок и предложений. Это, безусловно, поможет усовершенствовать производственный процесс. Каждую идею мы рассматриваем с разных сторон, лучшие будем внедрять и, соответственно, выполнять производственные задачи», - отметил генеральный директор предприятия Рустэм Исламов.

Второй тур IV(XVI) Международной научно-технической конференции молодежи состоится в феврале 2024 года. В нем примут участие представители организаций системы «Транснефть» со всей России.