Александр Новак отметил эффективность тюменского нефтегазового кластера

21 сентября в Тюмени завершился Промышленно-энергетический форум TNF-2023. В нем приняли участие порядка 12 тысяч топ-менеджеров и специалистов российских компаний топливно-энергетического комплекса, представителей промышленных предприятий, органов власти, научного и экспертного сообществ, а также зарубежных гостей. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В этом году форум показал рекордные результаты. В нем участвовали более 2,9 тысячи предприятий. В рамках деловой программы состоялось 80 мероприятий, подписано свыше 50 соглашений. На Технологических днях ТНФ-2023 было представлено 56 проектов», – рассказал губернатор.

Глава региона отметил также, что в обсуждениях на форуме участники пришли к однозначному выводу: «От того, как будет двигаться вперед отечественное машиностроение, зависит работа российского ТЭК, а следовательно, вся наша экономика. Здесь очень важна кооперация между промышленностью и компаниями, добывающими углеводородное сырье».

Эту задачу эффективно решает тюменский нефтегазовый кластер. Ежегодно увеличиваются объемы заказов, размещенных на тюменских предприятиях компаниями ТЭК. За прошлый год общая сумма выросла в два раза – до 220 миллиардов рублей. В целях развития и укрепления кооперации машиностроителей и нефтяников, региональное правительство готово поддержать создание в Тюменской области полигона для испытаний инновационного нефтегазового оборудования.

Почетный гость и основной спикер форума заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак отметил ключевую роль Тюменской области, как технологического центра российской нефтегазовой отрасли.

«Промышленно-энергетический форум TNF-2023… позволит синхронизировать усилия нашей промышленности, нефтегазовых компаний и государства по обеспечению технологического суверенитета российского топливно-энергетического комплекса. Только вместе мы сможем достичь цели, которая стоит перед нефтегазовой отраслью – обеспечение ее бесперебойного функционирования и поступательного развития», – подчеркнул вице-премьер.