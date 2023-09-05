Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в сентябре

Федеральный бюджет РФ может получить дополнительные нефтегазовые доходы в размере 279,12 млрд рублей. Ожидаемый объем прогнозируется в сентябре 2023 года, говорится на сайте Минфина.

«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2023 года составило -2,96 млрд руб», − сообщают в ведомстве.

В итоге совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 276,16 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2023 года по 5 октября. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 13,15 млрд руб.