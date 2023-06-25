Самый полезный способ приготовления кофе, по мнению врачей, — фильтр

Самым полезным способом приготовления кофе назван фильтр: об этом рассказал врач Сергей Агапкин, его слова приводит lenta.ru. Так, по мнению специалиста, благоприятнее всего употреблять кофе, который после варки прошел через бумажный фильтр, причем без молока и сахара.

«Накопленный массив научных данных, а это сотни исследований, показывает, что кофе скорее полезен, чем вреден», — обнадежил кофеманов Агапкин в эфире программы «О самом главном»: по словам специалиста, кофе снижает риск развития рака печени, а также инфаркта, инсульта, кроме того, он положительно влияет на сосуды. Максимально позитивный эффект имеют три-четыре чашки приготовленного таким образом напитка в день.

Заметим, что Агапкин последовательно выступает в пользу кофе, не соглашаясь с многими другими врачами, говорящими о вреде напитка: так, он отмечает, что полезно пить кофе натощак, особенно людям, страдающим запорами: таким образом, они стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта.