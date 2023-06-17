Врачи не рекомендуют пить воду сверх надобности

Пить воды нужно ровно столько, сколько хочется — потреблять ее литрами не нужно и вредно, заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков. Его цитирует РИА Новости:«В плазме электролитов, прежде всего натрия, становится меньше нормы. В клетках их становится больше, и, по физическому закону осмоса, жидкость начинает в избыточном количестве поступать в клетки. Это вызывает их отек и набухание», — говорит он о последствиях переизбытка воды в организме. К ним, кстати, относятся отек и набухание головного мозга.

При этом есть ситуации, в которых чрезмерное потребление воды только рекомендуется: «Нужно учитывать и то, насколько в помещении или на улице жарко, занимались ли вы спортом или другими физическими нагрузками, каким был ваш рацион. Есть еще и состояния, при которых организму требуется больше воды: лихорадка, диарея, рвота и другие», — отметил специалист.