«Автопоезд здоровья» прибыл в Ишимский район

В Ишимском районе с 1 июня начал работу «Автопоезд здоровья». В составе медицинского комплекса Областной больницы № 4 – флюорограф, маммограф и Центр здоровья, информирует департамент здравоохранения области, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Как сообщил и.о. главного врача ОБ № 4 Александр Синельников, данный проект создан для того, чтобы жители даже самых отдаленных населенных пунктов могли пройти диагностическое и лабораторное обследования по месту жительства.

Жители Ишимского района смогут сдать анализы, проверить зрение, сделать ЭКГ. Пациенток автопоезда примет акушерка, она проведет забор анализов на онкоцитологию. По результатам комплексного осмотра врачом-терапевтом будет выдано заключение.

Первая остановка автопоезда – село Равнец. График работы медицинской бригады позволит охватить наибольшее количество сел и деревень Ишимского района.

«Мы делаем сегодня все для того, чтобы медицинская помощь была максимально приближена к пациенту. В случае необходимости готовы направить на дообследование и консультацию к узким специалистам, предложить плановое лечение. Если во время осмотра будут пациенты, нуждающиеся в экстренной госпитализации, мы готовы их доставить в медучреждение в тот же день», – отметил Александр Синельников.

В июне возможность обследоваться в «Автопоезде здоровья» появится у жителей 36 территорий Тюменской области.