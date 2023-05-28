В Турции идет второй тур президентских выборов

Сегодня в Турции проходит второй тур президентских выборов: за кресло главы государства борются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Второй тур стал возможен из-за того, что во время выборов, ранее прошедших в мае, кандидаты набрали примерно равное количество голосов: Эрдоган — 49,5 процента, Кылычдароглу — 44,88 процента. Еще один кандидат из первого тура — лидер правой партии «Коалиция отца» Синан Оган, получивший в 5,17 процента, в этот раз призвал своих сторонников отдать свои голоса за Эрдогана. При этом интрига сохраняется: ряд соцопросов, которые публиковались в течение месяца, показывает, что у обоих кандидатов равные шансы на победу.

Избирательные участки в стране закроются в 17 часов по московскому времени.