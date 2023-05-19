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Александр Моор обсудил перспективы региона со школьниками

Заседание регионального координационного совета «Движение первых» состоялось в Тюмени

Александр Моор обсудил перспективы региона со школьниками
Фото: admtyumen.ru

Заседание регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» состоялось в Тюмени, сообщает пресс-служба главы региона.

Приветствуя участников, губернатор Александр Моор сказал о важности передачи молодому поколению добрых традиций и опыта, которые сформированы на Тюменской земле. «Мне очень приятно, что сегодня с нами за одним столом собрались представители разных поколений, и все вы – полноправные участники координационного совета», – обратился к собравшимся Александр Моор.

В начале заседания девяти юным жителям региона вручили паспорта граждан Российской Федерации. Ребята, преуспевшие в спортивной, трудовой, учебной и социальной деятельности, получили документы из рук главы области.

Затем участники обсудили перспективы развития Тюменского регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». В ходе встречи подвели итоги областного этапа марафона молодежного движения и представили презентации лучших проектов, которые вошли в число победителей.

Ни одна общественно полезная инициатива тюменских школьников, ни один разработанный ими проект не должны быть потеряны или оставлены без внимания, подчеркнул Александр Моор, подводя итоги заседания. У ребят должна быть возможность реализовать свои идеи, уверен губернатор.


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Сегодня в 20:10, просмотров: 197, комментариев: 0
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