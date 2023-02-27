16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8932   EUR  79,5134  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Александр Моор: строители путепровода в Ялуторовске работают быстрее графика

В Ялуторовске близится к завершению строительство путепровода

​Александр Моор: строители путепровода в Ялуторовске работают быстрее графика
Фото: admtyumen.ru

Во время рабочей поездки в Ялуторовск губернатор Тюменской области Александр Моор побывал на стройплощадке путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль.

Жители Ялуторовска, разделенного Транссибирской магистралью на две части, очень ждут новый путепровод. Он обеспечит непрерывное движение транспорта через железнодорожные пути.

Глава региона отметил: «В рамках полномочий, которые дал регионам президент России Владимир Путин, мы в прошлом году оперативно приняли все необходимые решения и профинансировали строительство в полном объеме. Поэтому проблем из-за роста цен на стройматериалы не было».

Строительство путепровода в городе близится к завершению. Выполнены работы по сооружению путепровода с устройством 15 опор, металлических лестничных сходов и подпорных стен. Продолжается перенос сетей электроснабжения и связи, частично сделано переустройство сетей водоснабжения и водоотведения, на 100 процентов завершен перенос газопровода.

«Наши мостостроители работают быстрее графика. По контракту строительство путепровода должно быть закончено в сентябре, но, скорее всего, объект будет полностью готов уже в июне. Может быть, мы его откроем на День города. Это будет хороший подарок ялуторовчанам», – цитирует Александра Моора пресс-служба главы региона.


нравится (0) не нравится (0)
27 февраля в 13:47, просмотров: 630, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутский ЖК «Белые ночи» попал в номинацию федерального конкурса новостроек 936
  2. «Счастливый взгляд» предлагает более 1000 моделей очков: новые оптики в Сургуте 893
  3. ​Utair увеличивает число рейсов из Москвы в Сургут 835
  4. ​Известный нефтяник написал книгу о становлении сырьевого комплекса Западной Сибири 791
  5. ​Наталья Комарова вместе с югорчанами проверит исполнение своих поручений 759
  6. ​Летом 2023 года в селе Абатское завершат капитальный ремонт поликлиники 707
  7. ​Тюменская ТПП пополнилась предприятиями АПК 694
  8. ​Тюменский инвестиционный акселератор выходит на новый уровень 674
  9. ​В Тюмени пройдет детский турнир по разработке компьютерных игр и 3D-моделированию 664
  10. Бабушка из Тюмени потеряла память и заблудилась на улице: ей помогла прохожая 645
  1. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7240
  2. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4110
  3. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 3333
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 24-26 февраля? // АФИША 2893
  5. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2505
  6. ​Умер еще один из топов нефтегаза 2437
  7. ​Если собаки на улице нападают на людей – с этим надо что-то делать, причем срочно 2302
  8. ​Столкнулись сразу пять легковушек: в Сургуте — массовое ДТП 2193
  9. ​Норма и не норма 2076
  10. ​В Югре вскоре опубликуют первый публичный рейтинг управляющих компаний. Зачем он нужен 2032
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 8706
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 7398
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7240
  4. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 4128
  5. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4110
  6. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3991
  7. Проверка на ценности 3922
  8. Эпидемия рака в Югре? 3773
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3573
  10. ​Сургутяне выбирают мечту: спрос на загородную недвижимость продолжает расти 3395

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика