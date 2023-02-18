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Ассортимент бытовой химии в России сократился на 16%

Ассортимент средств гигиены и бытовой химии сократился на 16% в России

Ассортимент бытовой химии в России сократился на 16%
Фото: pixabay

Ассортимент бытовой химии резко сократился в России после ухода иностранных брендов. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитиков NielsenIQ, сегмент, в который входят бытовая химия, средства гигиены и другие товары, просел на 16,2%.

Больше всего по рынку ударил уход из России Henkel, которая производит косметику и бытовую химию под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil, а также решение Johnson & Johnson прекратить поставки в страну и ограничиться локальным производством.

Чтобы решить проблему с ассортиментом непродовольственных товаров, российские ретейлеры начали продавать продукцию под собственными торговыми марками (СТМ). Так, в «Магните» доля СТМ за прошлый год выросла в целом на 27%, а в непродовольственном сегменте — на 35%. В «Ленте» долю СТМ не уточнили, но отметили,что продажи такой продукции опережают динамику по известным брендам.

В прошлом году ряд производителей бытовой химии отказались от инвестиций в российский бизнес или полностью ушли с рынка. Американская компания P&G в марте 2022 года повысила отпускные цены в среднем на 40%.


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Сегодня в 11:12, просмотров: 67, комментариев: 0
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