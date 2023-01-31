Услугами мобильный бригад воспользовались более 18 тысяч жителей Тюменской области

В Тюменской области в 2022 году более 18 тысяч жителей сельских территорий воспользовались услугами мобильных бригад. Граждан 65 лет и инвалидов в 23 муниципальных образованиях региона доставляют в медицинские организации и организации социального обслуживания. Проект реализуется с 2019 года в рамках реализации федерального и регионального проектов «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«За 2022 год около 14 тысяч граждан старше 65 лет и инвалидов доставлены в медицинские организации на диспансеризацию, профилактические осмотры, вакцинацию от гриппа, пневмоккоковой инфекции, от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для прохождения реабилитационных программ после перенесенного COVID-19 и др. Еще к более четырех тысячам пожилых людей и инвалидов доставлены на дом продукты питания, лекарственные препараты, предметы первой необходимости, доставка медработников», – рассказали в областном департаменте социального развития.

⁣Услуги мобильных бригад бесплатны. Доставка включает в себя поездку от места жительства до медицинской организации или организации социального обслуживания и обратно.

⁣Для предоставления услуги граждане старше 65 лет и инвалиды могут обратиться в медицинскую организацию либо в центр социального обслуживания населения по месту жительства (контакты прилагаются).

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