Александр Моор отметил патриотичность тюменских журналистов

Тюмень может стать инициаторов новых смыслов будущего детей. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с руководителями ведущих федеральных и региональных СМИ.

«Мне кажется, Тюменская область – регион, очень твердо стоящий на ногах. Возможно, Тюмень могла бы стать инициатором новых смыслов, которые будут увязываться с будущим наших детей, с тем, какой мы хотим видеть нашу страну», – сказал глава региона, поддержав позицию директора Уральского филиала «Российской газеты» Сергея Салыгина. Последний отметил, что важная задача современных медиа – объединять традиционные ценности с новыми смыслами.

Во встрече приняли участие руководители СМИ из Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Екатеринбурга и Москвы. По итогам встречи Александр Моор отметил, что тюменские журналисты занимают ответственную патриотическую позицию.

«Такие откровенные беседы стали традицией. Основная тема нынешней встречи – как будет жить Тюменская область в новой реальности, которая формируется на наших глазах в стране и мире. Поделился с журналистами своей уверенностью в том, что мы можем и должны увидеть и реализовать новые перспективы для дальнейшего развития экономики и социальной сферы, улучшения жизни земляков», – отметил губернатор.