Первый случай нового варианта коронавируса «Кракен» выявили в России

В России выявили первый случай заражения новым вариантом коронавируса «омикрон» — «кракен». Об этом сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.

«Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 «Кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — говорится в сообщении.

Других штаммов в последние месяцы выявлено не было, добавили в ведомстве. Сейчас в России доминирует линия «омикрона» ВА.5.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 21 836 969 случаев COVID-19. Выздоровели 21 258 733 человека, умерли, по официальным данным, 394 214 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Сургуте сократилось число больных ОРВИ и гриппом, но при это растет число заболевших пневмонией.