В Тюменской области вырастет размер целевой социальной выплаты многодетным

Многодетные семьи Тюменской области, выбравшие единую социальную выплату вместо земельного участка, с 2023 года будут получать больше.

«Размер выплаты равен усредненной кадастровой стоимости участка в 10 соток в Тюменской области — сейчас это 386 350 рублей для семей с тремя детьми. За каждого ребенка после третьего выплачивается еще по 77 270 рублей. С 1 января 2023 года размер среднего по области удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка для ИЖС увеличится. Размер социальной выплаты для семьи с тремя детьми составит уже 401 260 рублей, а доплата за четвертого и каждого последующего ребенка будет 80 252 рубля», – объяснили в областном департаменте имущественных отношений.

За одиннадцать месяцев 2022 года земельными участками и выплатами обеспечены 83 процента многодетных семей, принятых на учёт. У них есть возможность выбрать, что им нужнее: земельный участок или целевая социальная выплата.

Программа по предоставлению земельных участков действует в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который соответствует основным направлениям работы нацпроекта «Демография».

За время действия программы подавляющее большинство семей выбрали земельные участки. Они предоставлены 10 729 семьям, 437 семьей выбрали целевую выплату.

Основные условия участия в программе: в семье воспитываются не меньше трех детей до 18 лет; как минимум один взрослый и все дети прописаны в Тюменской области; многодетная семья либо один из членов многодетной семьи официально нуждается в жилье.

Подробную информацию об условиях получения поддержки можно узнать на сайте Фонда имущества Тюменской области по ссылке.