Глава Минздрава Мурашко заявил об активном распространении свиного гриппа в России

В России в этом сезоне начал активно распространяться свиной грипп (H1N1). Об этом в субботу, 26 ноября, на Армянско-Российском форуме по здравоохранению заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — цитирует Мурашко «РИА Новости».

Глава Минздрава призвал россиян, которые еще не прошли вакцинацию против гриппа, сделать прививки. Также он рекомендовал пройти ревакцинацию от коронавируса тем людям, кто делал прививку более шести месяцев назад.

Первый случай вируса A/H1N1 зафиксировали в России в мае 2009 года.