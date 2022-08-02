Роспотребнадзор и Роскачество попросили россиян не устраивать заплыв в фонтане

Россиян попросили не купаться в фонтанах. По информации Роспотребнадзора, вода в них не обеззараживается, жаркая погода способствует развитию микроорганизмов, поэтому здоровью может быть нанесен достаточно сильный вред. Просто «помочи ноги» или погулять в воде также нельзя, так как из-за этого происходит ухудшение санитарного состояния воды.

«Штрафы за купание в фонтане зависят от региона и характера нарушения (в первый раз или повторно). Узнать конкретные размеры штрафов можно в локальных актах, актуальных в вашем регионе проживания. Москве, например, штраф за купание в неположенном месте составляет от 2 до 2,5 тыс. рублей», – рассказал начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.

Напомним, что в Югре нет приспособленных водоемов для купания. Жители ХМАО купаются в 27 пресноводных акваториях, расположенных на территории округа. Однако безопасными официально признаны только четыре из них, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.