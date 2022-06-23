16+
Логотип Сиапресс
USD  53,2788   EUR  55,8307  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

«Коммерсантъ» сообщил о начале параллельных поставок гаджетов

Ретейлеры начали ввозить электронику в Россию через параллельный импорт, узнал «Коммерсантъ»

«Коммерсантъ» сообщил о начале параллельных поставок гаджетов
pixabay.com

Ретейлер «Связной» начал ввозить в Россию гаджеты через параллельный импорт, то есть без согласия производителя или правообладателя. Об этом представитель сети рассказал газете «Коммерсантъ».

Речь, в частности, идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Всего за счет этого ретейлер расширил ассортимент более чем на 100 товарных позиций.

В «Связном» признали, что цены на значительную часть устройств поднимут на 10–20%, но заверили, что они будут продаваться с официальной гарантией. «Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», — сказал собеседник издания.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства». В МТС отметили, что «система продаж соответствует законодательству России». В «МегаФоне» сказали, что запасов гаджетов достаточно, чтобы удовлетворить спрос.

21 июня Госдума утвердила законопроект о легализации параллельного импорта. По оценке депутатов, это «упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них». Согласно перечню Минпромторга, под параллельные поставки подпадают товары таких иностранных брендов, как Apple, Samsung, PlayStation и др., отмечает РБК.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:00, просмотров: 120, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Участок в Ханты-Мансийском районе закрыли на карантин из-за бешенства 1034
  2. Благоустройство парка «За Саймой» в Сургуте пройдет с учетом защиты экологии 707
  3. Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет 690
  4. Компания «Сибпромстрой» предоставила более двухсот квартир для сирот Югры 585
  5. Окружные Пасхальные хоровые ассамблеи 569
  6. ​В Ханты-Мансийске начали проверку из-за нападения собаки на ребенка 556
  7. В Нижневартовске автомобиль сбил перебегавшую дорогу девочку 550
  8. ​Югорчане берут одни из самых больших в России кредитов 492
  9. ​Югра инвестирует в ремонт дорог почти 2 млрд рублей, и еще 800 млн – в безопасность на трассах 464
  10. Cбербанк предлагает ипотеку с господдержкой со ставкой 6,7% годовых 459
  1. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 2192
  2. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2007
  3. ​Сайму и Бардаковку убивают десятилетние коррупция и равнодушие чиновников 1830
  4. СМИ: замглавы Сургута Григорий Невоструев ушел с поста 1796
  5. Сургутяне отпразднуют Сабантуй 1791
  6. В Сургуте из-за лжеминера эвакуировали детсады 1747
  7. ​Наталья Комарова презентовала югорские креативные индустрии на ПМЭФ 1708
  8. Полицейские Сургута поймали подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого нашли рядом с остановкой 1637
  9. Жалобы родителей спровоцировали тайную проверку губернатора Югры 1608
  10. Куда едут учиться сургутские студенты и где они живут? Рассказали эксперты «Этажей» 1547
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8243
  2. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 6793
  3. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4991
  4. Лужайки кончились 4763
  5. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 4539
  6. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4510
  7. ​Стирание истории 4128
  8. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 3788
  9. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 3688
  10. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3171

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика