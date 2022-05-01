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Дмитрий Медведев молча поздравил россиян с 1 мая

Медведев не произнес ни слова, поздравляя россиян с 1 мая

Дмитрий Медведев молча поздравил россиян с 1 мая
скрин / телеграм-канал Дмитрия Медведева

Экс-президент и замглавы председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев снял для россиян видеопоздравление с майскими праздниками. Запись опубликована в его телеграм-канале.

«С 1 мая и приближающимся Днем Победы!», — написал Медведев красным маркером на доске и нарисовал большую букву Z. За время поздравления он не произнес ни слова.

Ранее сообщалось, что в ХМАО приготовили масштабную программу празднования 1 мая. С праздником югорчан поздравили мэр Сургута Андрей Филатов и глава Сургутского района Андрей Трубецкой.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 68, комментариев: 0

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