Приложения двух российских авиакомпаний больше недоступны пользователям айфонов

Приложения авиакомпаний «Аэрофлот» и «Utair» пропали из AppStore. Однако пользователи устройств на платформе андроид сообщают о том, что в Google Play оба приложения доступны. Уже установленные приложения продолжают работать.

«Просим вас не переустанавливать приложение из-за отсутствия возможности повторного скачивания в AppStore. Для быстрого и удобного доступа к мобильной версии сайта вы можете добавить иконку на экран», – ответили в пресс-службе «Аэрофлота». Официальных сообщений от «Utair» по поводу ситуации пока нет.

Напомним, что ранее из из маркетов Apple и Google были удалены приложения ВТБ, «Промсвязьбанка» (ПСБ), «Совкомбанка», «ФК Открытие» и Новикомбанка из-за санкций.