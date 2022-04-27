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Приложения «Аэрофлота» и «Utair» пропали из AppStore

Приложения двух российских авиакомпаний больше недоступны пользователям айфонов

Приложения «Аэрофлота» и «Utair» пропали из AppStore
Фото: pixabay.com

Приложения авиакомпаний «Аэрофлот» и «Utair» пропали из AppStore. Однако пользователи устройств на платформе андроид сообщают о том, что в Google Play оба приложения доступны. Уже установленные приложения продолжают работать.

«Просим вас не переустанавливать приложение из-за отсутствия возможности повторного скачивания в AppStore. Для быстрого и удобного доступа к мобильной версии сайта вы можете добавить иконку на экран», – ответили в пресс-службе «Аэрофлота». Официальных сообщений от «Utair» по поводу ситуации пока нет.

Напомним, что ранее из из маркетов Apple и Google были удалены приложения ВТБ, «Промсвязьбанка» (ПСБ), «Совкомбанка», «ФК Открытие» и Новикомбанка из-за санкций.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 142, комментариев: 0

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