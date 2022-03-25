Роспотребнадзор отменил ряд ковидных ограничений в школах

Роспотребнадзор отменил ряд ограничений для образовательных учреждений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, теперь в школах разрешено проводить уроки в разных классах, можно не соблюдать социальную дистанцию на экзаменах и начинать уроки в одно время для разных классов.

Также школьникам больше не нужно будет приносить справку после контакта с больным COVID-19, но справка нужна, если ребенок переболел сам. Организации для детей и молодежи смогут проводить массовые мероприятия на улице, а летние лагеря смогут заполнять 100% мест для детей, пишут «Ведомости».

При этом Роспотребнадзор сохранил требование обследовать сотрудников летних детских лагерей на коронавирус перед началом смены, однако сдавать тесты каждую неделю больше не нужно. Также в силе осталось требование проводить генеральную уборку перед открытием, дезинфицировать поверхности и проветривать помещения. Носить маски нужно будет работникам пищеблоков.