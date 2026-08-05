Интервью о том, как в Сургуте появился арт-объект, который обнимает людей и заставляет их улыбаться

В Сургуте на проспекте Мира появился необычный арт-объект ‒ «Обнимемся?». Деревянная конструкция с механическими руками быстро стала привлекать внимание прохожих. О том, как появилась идея, почему механизм пришлось дорабатывать и какие планы у создателей на будущее, корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал один из основателей и руководителей Центра детского развития «Инженер и Ум» Дмитрий Ерошко.

Как идея из интернета стала городским объектом

‒ Расскажите, как появилась идея создать арт-объект «Обнимемся?» Кто работал над его созданием?

‒ Созданием арт-объекта занимались я и мой друг Роман Гурбанов, который также является основателем и руководителем Центра развития практических навыков у детей «Инженер и Ум». Работу над конструкцией начали этим летом, после запуска нашего пространства, где одним из основных направлений является столярное дело.

Когда центр начал работать, мы интересовались разными изделиями, показывали ребятам, которые к нам приходят, какие вещи можно создавать своими руками. Параллельно сами развивали свои навыки и однажды нашли в интернете такой объект.

При этом готовой схемы его создания не было. Поэтому для нас это стало определенным вызовом ‒ хотелось показать и себе, и ребятам, что инженерные решения можно не только придумать, но и воплотить в жизнь.

На разных этапах создания мы с Романом показывали детям, которые занимаются у нас, как работает механизм, какие решения мы используем и почему именно их.

‒ То есть, если бы вы не увидели это видео, возможно, такого объекта в Сургуте не появилось бы?

‒ Возможно, но мы бы в любом случае что-то интересное создали, но, скорее всего, это был бы уже другой механизм.

В видео из интернета мы увидели, что там есть руки и панель, к которой люди прижимаются, а руки должны их обнимать. Сам механизм, который находится внутри, мы уже разрабатывали сами.

Летом мы сделали прототип, доработали его и решили установить на улице, чтобы люди могли его испытать и познакомиться с ним.

После этого я рассказал об объекте в социальных сетях. Видео достаточно быстро начали набирать просмотры.

‒ После установки объект сразу начал работать или пришлось что-то дорабатывать?

‒ В первый же день мы столкнулись с тем, что некоторые моменты, которые, возможно, не были сразу просчитаны, проявились уже во время эксплуатации. Механизм немного повредился.

Но мы ночью этого же дня приехали вместе с Романом и доработали конструкцию: установили более толстые тросы, добавили роликовые механизмы. После этого объект продолжил работать.

Мы понимали, что это первый такой опыт для нас, поэтому были готовы к тому, что какие-то технические моменты придется корректировать уже после установки.

«Он прижался к механизму и пошел дальше с улыбкой»

‒ Вы уже успели увидеть реакцию людей на объект?

‒ Да, мы периодически приезжаем и смотрим, как люди взаимодействуют с ним.

Был случай: мужчина примерно сорока лет проходил мимо. Было видно, что настроение у него не самое хорошее. Он остановился, посмотрел на объект, прочитал надпись, сначала не понял, что нужно делать, огляделся.

Потом он прижался, обнялся с этим механизмом и у него сразу появилась улыбка. После этого он пошел дальше уже с другим настроением.

Для нас это как раз и является показателем того, что такие вещи действительно работают ‒ они могут подарить человеку позитивные эмоции.

‒ Планируете ли создавать в Сургуте другие подобные объекты?

‒ Изначально у нас не было конкретной цели делать именно арт-объекты для города. Этот проект появился как наша собственная идея, но в итоге он стал для нас пилотным и показал, что такие решения могут быть интересны людям.

Мы продолжаем искать новые идеи, изучаем разные механизмы. Возможно, будем создавать что-то уже полностью свое, уникальное.

Пока конкретного следующего объекта нет, но мы понимаем, что такие проекты интересны и нам, и жителям. Поэтому в будущем обязательно будем работать в этом направлении.

«Ребята могут попробовать то, что им обычно говорят не трогать»

‒ Расскажите немного о центре «Инженер и Ум». Чем там занимаются дети?

‒ Наш центр работает с детьми от четырех до 14 лет. Основное направление ‒ столярное дело.

Когда мы только запускали проект, изначально больше ориентировались на мальчиков, потому что считали, что именно им будет интереснее работать с инструментами, деревом, механизмами. Но со временем увидели, что девочки тоже очень активно включаются в этот процесс.

Им тоже интересно создавать что-то своими руками, работать с материалами, разбираться, как устроены разные механизмы. Сейчас у нас занимаются и мальчики, и девочки.

Мы занимаемся развитием практических навыков: дети работают с различными материалами, инструментами, учатся соблюдать технику безопасности, создают реальные изделия своими руками.

Часто бывает, что ребенку дома говорят: «Не трогай инструмент, маленький еще, это может быть опасно». А у нас у него есть возможность познакомиться с этим процессом под контролем специалистов.

Мы показываем детям, что своими руками можно создавать настоящие вещи. Это развивает не только технические навыки, но и самостоятельность, аккуратность, а также интерес к созданию чего-то нового.